В компьютерной системе службы таможенного контроля аэропортов США сбой произошел

17 августа 2019 10:42 (UTC+04:00)

Сбой работы произошел в компьютерной системе службы таможенного контроля в американских аэропортах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщения о сбое в работе компьютерных систем подтвердили на своих официальных страницах в Twitter нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди и международный аэропорт Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

"Для вашей информации - таможня столкнулась с системным сбоем по всей стране", - говорится в сообщении аэропорта Нью-Йорка.

В сообщении воздушной руководства гавани Лос-Анджелеса отмечается, что служба таможенного контроля "испытывает проблемы, которые, очевидно, затронули множество аэропортов". "Сотрудники досматривают пассажиров вручную, поэтому, пожалуйста, сверяйтесь с актуальной информацией о каких-либо возможных изменениях, касающихся вашего рейса, предоставленной вашей авиакомпанией", - подчеркивается в заявлении.

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