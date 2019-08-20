Ливни и наводнения на севере Индии унесли за два дня жизни 58 человек

20 августа 2019 08:24 (UTC+04:00)

По меньшей мере 58 человек погибли за прошедшие двое суток в результате грозовых ливней и спровоцированных ими наводнений в северных штатах Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает во вторник телеканал NDTV.

Согласно этим данным, лидером по числу жертв стал штат Уттаракханд – здесь от разгула стихии погибли 32 человека. Информация о других 26погибших поступила из расположенного поблизости штата Химачал-Прадеш. Обильные осадки в этих регионах спровоцировали многочисленные оползни и разливы рек. Как передает телеканал, паводки привели к тому, что жители ряда населенных пунктов и находившиеся в них туристы оказались полностью отрезанными от внешнего мира.

В столичном регионе Индии ситуация обстоит не лучше – уровень реки Ямуна из-за регулярных дождей уже превысил критическую отметку. За прошедшие сутки власти Нью-Дели эвакуировали свыше 10 тысяч человек из низинных районов, прилегающих к реке.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.

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