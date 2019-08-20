Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в Доху для переговоров с талибами

20 августа 2019 22:54 (UTC+04:00)

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад во вторник отправляется в Катар для очередного раунда переговоров с представителями движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Дохе Халилзад в рамках общих усилий по содействию мирному процессу, который положит конец конфликту в Афганистане, возобновит переговоры с "Талибаном", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

После Халилзад посетит Афганистан, где, как ожидается, обсудит с руководством страны "мирный процесс и будет поддерживать полную подготовку к межафганским переговорам".

1 августа официальный представитель офиса "Талибана" в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что движение надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне. Халилзад со своей стороны отметил, что соглашение между Вашингтоном и талибами должно в первую очередь быль нацелено на достижение мира, а не на вывод американских войск. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и талибами идут очень хорошо, и Вашингтон намерен снижать численность своих войск в Афганистане, а потом решить "оставаться [там] дальше или нет".

Администрация Трампа ставит условием вывода военных прекращение огня талибами и разрыв отношений с международной террористической сетью "Аль-Каида". Вашингтон также требует от радикального движения сесть за стол переговоров с афганским правительством.

Восьмой раунд переговоров между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан" прошел в Дохе 3 - 12 августа.

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