У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком

Злокачественное образование в лёгком выявлено у президента Уругвая Табаре Васкеса, сообщил он сам журналистам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я информирую народ, что во время томографического исследования было подтверждено наличие злокачественного образования в правом легком", - сообщил Васкес, который сам по образованию является онкологом.

Президент, которому 79 лет, добавил, что останется на один или два дня в больнице для проведения дополнительных исследований.

Васкес отметил, что чувствует себя хорошо.

Во время своего первого срока (2005-2010 годы) Васкес развернул большую антитабачную кампанию, страна даже судилась с одним из крупнейших производителей сигарет Philip Morris. Согласно статистическим данным, с 2005 года курить в Уругвае бросили 294 тысячи человек.

В Уругвае 27 октября пройдут президентские выборы.

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