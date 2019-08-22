Бывший министр правительства Индии задержан по делу о коррупции

22 августа 2019 16:53 (UTC+04:00)

Полиция Индии задержала политика Паланиаппана Чидамбарама, занимавшего ранее посты министра финансов (1996-1997 гг., 1997-1998 гг., 2004-2008 гг. и 2012-2014 гг.) и министра внутренних дел (2008-2012 гг.) страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, экс-министра обвиняют по двум эпизодам, связанным с коррупцией и отмыванием денег. Ночь политик провел в комплексе зданий Центрального бюро расследований, которое было открыто, когда он был министром внутренних дел.

Как ожидается, в четверг экс-министр предстанет перед судом, который будет решать вопрос о его дальнейшем содержании под стражей.

Чидамбарам называет обвинения в свой адрес политически мотивированными.

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