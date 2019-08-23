В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек

23 августа 2019 04:55 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в восточно-кубинской провинции Лас-Тунас. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал TunasVisión.

По предварительным данным, водитель автомобиля уснул за рулем и врезался в ограждение моста. После этого машина вылетела с дороги, рухнула в кювет с четырехметровой высоты и загорелась.

В автомобиле находились шесть человек, в том числе двое детей. Никто из них не выжил.

Попавший в аварию автомобиль был взят напрокат в туристической компании Transgaviota.

В четверг полиция Кубы опубликовала статистику по дорожным происшествиям в стране в 2019 году. Согласно этим данным, в стране до начала июня произошло более 4,1 тысячи ДТП, в которых погибли 269 человек и более 3 тысяч получили ранения.

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