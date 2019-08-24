АСЕАН и США в сентябре проведут в Юго-Восточной Азии первые совместные морские учения

24 августа 2019 12:54 (UTC+04:00)

Офицеры ВМС из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) присоединятся к военно-морскому флоту США в первых в истории совместных военных маневрах. Пятидневные морские учения, которые направлены на противостояние угрозам безопасности в водах региона Юго-Восточной Азии (ЮВА) начнутся 2 сентября возле мыса Ка-Мау во Вьетнаме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Руководить объединенной целевой группой CTF будет командир таиландской патрульной эскадрильи, контр-адмирал Сомпхонг Нактхонг. Капитан Мэтт Джерби, начальник американской эскадрильи Destroyer 7, будет его заместителем. В состав CTF входят офицеры ВМС США и стран АСЕАН, отмечает издание.

Восемь кораблей и два самолета должны будут выполнить как морские, так и воздушные операции во время предстоящих учений. Участвующие офицеры будут работать вместе во время смоделированной ситуации, когда три подозрительных корабля будут обнаружены в водах возле Юго-Восточной Азии. Они будут находиться у Малаккского пролива вблизи Малайзии, а также в районах, расположенных возле вьетнамских береговых линий.

Целью маневров станет практика проведения обысков и задержания подозреваемых на судах. CTF будет тесно сотрудничать с командным центром мониторинга в Сингапуре, чтобы обеспечить успешное проведение операций. Чиновники считают, что учения проложат путь к лучшему сотрудничеству, а обмен информацией защитит Юго-Восточную Азию от морских угроз.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Филиппины, Таиланд).

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