За три года на мировые рынки попало не менее 1 тыс. контрафактных золотых слитков

28 августа 2019 12:19 (UTC+04:00)

Контрафактные золотые слитки под видом изделий известных золотоперерабатывающих компаний на сумму не менее $50 млн появились на мировом рынке за последние три года. Об этом сообщили руководители банков, перерабатывающих предприятий и других компаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, выявленные слитки золота высокого качества отмечены фиктивными штампами крупнейших швейцарских компаний по переработке этого металла. К настоящему времени найдено около 1 тыс. килограммовых слитков контрафактного золота на сумму не менее $50 млн. Это относительно небольшое число, учитывая, что заводы производят 2 - 2,5 млн таких изделий в год. Однако, отмечает агентство, качество контрафактной продукции очень высоко, в связи с чем еще не одна тысяча подделок, которые не смогли распознать, может быть в обращении.

"Недавние поддельные слитки сделаны очень профессионально", - заявил глава швейцарского завода Valcambi Майкл Мезарик. По его мнению, "намного больше единиц контрафактного продукта все еще находятся в обращении".

Агентство подчеркивает, что речь идет не о поддельном золоте с примесью более дешевых металлов, а именно о контрафактной продукции: в данном случае драгоценный металл обладает очень высоким качеством. Такие слитки с фиктивными штампами известных заводов производят для отмывания нелегально приобретенных доходов и незаконной торговли золотом.

Источники Reuters не располагают информацией о происхождении слитков, однако считают, что они могут быть из Китая - крупнейшего мирового производителя и импортера золота. Представители Шанхайской биржи золота, регулирующей рынок этого металла в Китае, заявили, что не располагают сведениями о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировке, и указали, что вся продукция проходит тщательную проверку.

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