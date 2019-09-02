Главный военный прокурор Украины уволен

2 сентября 2019 12:34 (UTC+04:00)

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, "Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ".

Указом также предусмотрено направление Матиоса в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекская компания выйдет на американский рынок
Бизнес 12:30
Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа
Энергетика 31 августа 18:21
Строительные работы на узбекском цементном заводе выполнены более чем на 90%
Бизнес 30 августа 16:14
Украинская компания предложила Туркменистану построить метро в Ашхабаде
Бизнес 30 августа 14:19
Верховная рада утвердила новый состав кабмина
В мире 29 августа 22:06
Главой минобороны Украины стал советник президента Загороднюк
Другие страны 29 августа 20:10
Лента новостей
Копите авиамили с PASHA Bank Miles&Smiles!
Экономика 12:53
В Грузии будет построена новая ГЭС
Энергетика 12:52
Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и дорожных сборов в июле
Турция 12:52
Новые проблемы возникли в решении вопроса о возобновлении полетов Boeing 737 MAX
Другие страны 12:52
Мы даем уникальную возможность свободного выбора – Кямран Шахмардан о Фестивале M.A.P. в Баку
Культура 12:48
Азербайджанское СП «Электрогаз» расширит географию экспорта отопительных систем комби
Бизнес 12:48
В двух узбекских городах будут построены ВЭС
Энергетика 12:47
В Казахстане запущен уникальный проект стройиндустрии с применением передовых технологий
Бизнес 12:41
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку
Грузия 12:31