Главный военный прокурор Украины уволен

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, "Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ".

Указом также предусмотрено направление Матиоса в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.

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