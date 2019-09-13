В Индии не менее 11 человек утонули во время фестиваля Ганеш Чатуртхи

13 сентября 2019 08:38 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек утонули, трое пропали без вести в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш после того, как лодка с верующими перевернулась во время выполнения религиозного обряда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы спасли пять из 16 человек и обнаружили 11 погибших. Сейчас ведется поисковая операция, мы пытаемся установить местонахождение остальных людей", - сообщил агентству ANI заместитель начальника полиции штата Ахиль Патель.

Инцидент произошел в столице региона городе Бхопале во время празднования фестивали Ганеш Чатуртхи, который является одним из самых важных для индусов. Он посвящен богу мудрости и изобилия Ганешу, который изображается с туловищем человека и головой слона.

Во время праздника паломники приносят к статуям божества фрукты, молоко, сладости и прочие подношения. В некоторых районах страны принято лепить из глины новые статуи Ганеша, а старые – опускать в реки. Паломники опускают в воду тысячи других предметов, так или иначе связанных с почитанием этого бога.

Во время выполнения этого обряда лодки с паломниками нередко переворачиваются, что влечет за собой человеческие жертвы. В общей сложности фестиваль длится десять дней, за это время его посещают десятки, а то и сотни тысяч индусов.

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