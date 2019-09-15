В НАТО выразили поддержку политического решения афганского конфликта

15 сентября 2019 00:30 (UTC+04:00)

Североатлантический альянс выступает за политическое решение конфликта в Афганистане и продолжит миссию "Решительная поддержка" по обучению афганских военных. Об этом заявил в субботу председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич в ходе своего выступления на проходящем в Любляне выездном заседании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Альянс продолжит миссию "Решительная поддержка" и намерен укрепить афганские силы, для того, чтобы они смогли сами создать условия для мира", - отметил Пич. Отвечая на вопрос журналистов о срыве переговоров между США и движением "Талибан", глава военного комитета НАТО заявил, что "позиция Североатлантического альянса ясна - он нацелен на политическое решение конфликта".

Военный комитет НАТО собирается дважды в год в Брюсселе и еще один раз - в одной из стран-членов альянса. В этом году выездное заседание впервые проводится в Словении, присоединившейся к Альянсу 15 лет назад.

Миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В рамках миссии командование альянса решило оказывать помощь в подготовке и вооружении подразделений афганской национальной армии. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.

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