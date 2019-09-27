Эйфелева башня погасит огни и закроется для туристов в память о Шираке

Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - погасит свои огни вечером в четверг в память об умершем экс-президенте Франции Жаке Шираке, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.

"Сегодня с 21.00 огни на Эйфелевой башне будут погашены в память о Жаке Шираке. Также с этого времени на башне не будет посетителей - мы не можем обеспечить безопасность гостей, когда иллюминация не горит", - сказал собеседник агентства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.