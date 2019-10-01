В Бразилии осудили бывшего первого богача страны

1 октября 2019 03:34 (UTC+04:00)

Федеральный суд Рио-де-Жанейро приговорил бизнесмена Эйке Батисту, некогда самого богатого человека Бразилии, к восьми годам и семи месяцам тюремного заключения, сообщает издание Globo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году Эйке Батиста был приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о коррупции, однако позднее был переведен под домашний арест. В августе Батиста вновь был арестован в рамках расследования о манипулировании фондовым рынком и отмывании денег.

Помимо тюремного срока, Батиста также должен выплатить штраф в размере 28,5 миллиона долларов США. Бизнесмена признали виновным в манипулировании рынком и использовании закрытой информации при продаже своих акций в судостроительной компании OSX.

По данным журнала Forbes, в 2012 году состояние Батисты оценивалось в 30 миллиардов долларов, что делало его самым богатым человеком, живущим в Бразилии.

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