Число жертв ДТП в Перу увеличилось до 23

Не менее 23 человек погибли и еще 30 пострадали во вторник при падении автобуса в пропасть на юге Перу. Об этом свидетельствуют обновленные данные Управления по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом. Ранее сообщалось о 10 погибших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По словам сотрудников управления, которые находятся на месте, погибли 23 человека. Кроме того, согласно информации полиции, 30 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницы ближайших городов, в том числе Куско.

Автобус упал с высоты 100 метров в провинции Киспиканчи. Причины ДТП пока не установлены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.