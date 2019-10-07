Американка Али завоевала золото чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами

Американская спортсменка Ниа Али завоевала золотую награду чемпионата мира в беге на дистанции 100 метров с барьерами. Соревнования проходят в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

30-летняя спортсменка показала результат 12,34 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Кендра Харрисон (12,46), бронза досталась представительнице Ямайки Даниэль Уильямс (12,47).

Также Али является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратной победительницей чемпионатов мира в помещении (2014, 2016) и чемпионкой Универсиады (2011).

Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов на данный момент 12 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место занимает команда Кении (5-2-4), третье - сборная Ямайки (3-4-3).

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье.

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