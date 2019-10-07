Банк HSBC планирует уволить 10 тыс. сотрудников для сокращения расходов

7 октября 2019 01:12 (UTC+04:00)

Британский банк HSBC планирует уволить до 10 тыс. сотрудников в рамках программы сокращения своих издержек, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последние годы мы знали, что мы должны сделать что-то с нашими расходами, а самая большая статья - это люди. Теперь мы берем быка за рога", - сказал один из собеседников газеты.

При этом высказывания источника Financial Times позволяют сделать вывод, что увольнения в первую очередь могут коснуться сотрудников банка в Европе. "Сейчас идет сложное моделирование ситуаций. Мы задаемся вопросом, почему у нас так много людей в Европе", - сказал он.

Ранее банк уже заявил о планах уволить 4,7 тыс. человек в ответ на сложную ситуацию, вызванную низким уровнем процентных ставок, торговыми конфликтами и неопределенностью по поводу условий Brexit. Эти сокращения, по информации издания, стали бы первым решительным шагом со стороны временного руководителя банка, Ноэля Куинна, который пришел на смену генеральному директору Джону Флинту, ушедшему в отставку в августе этого года.

Общее число сотрудников банка составляет 238 тыс. человек.

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