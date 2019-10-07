Фильм "Джокер" собрал рекордные $93,5 млн в первый уикенд проката в США

7 октября 2019 08:19 (UTC+04:00)

Фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса собрал в США $93,5 млн в первый уикенд проката, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Картина смогла таким образом установить рекорд, став самой прибыльной по итогам первого уикенда из числа всех фильмов, выпускавшихся когда-либо в октябре. В течение последнего года этот рекорд удерживал фантастический фильм "Веном" (Venom, 2018) Рубена Фляйшера с Томом Харди в главной роли. Ему удалось собрать в прокате $80 млн за первые выходные.

В международном прокате лента о Джокере собрала $140,5 млн. По данным журнала, картина была показана в 22,5 тыс. кинотеатров в 73 странах мира.

Картина рассказывает историю Джокера - главного антагониста супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля.

Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на "Оскар".

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