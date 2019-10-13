Очередные парламентские выборы пройдут в Польше

Очередные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Польше. Жителям страны предстоит выбрать 460 депутатов Сейма - нижней палаты парламента - и 100 сенаторов - представителей верхней палаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За места в Cейме борются 5112 кандидатов, а за сенаторские должности - 278. Выборы в нижнюю палату парламента проходят по пропорциональной системе, в верхнюю - по одномандатным избирательным округам.

Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 и закроются в 21:00. Помимо этого, поляки смогут проголосовать в других странах, где также будут работать избирательные участки. Отдать свой голос смогут 30 млн 111 тыс. поляков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.