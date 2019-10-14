На западе Мексики убили 14 полицейских

14 октября 2019 21:16 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 полицейских убиты при нападении неизвестных преступников в западном штате Мичоакан (Мексика). Об этом в понедельник сообщило Министерство общественной безопасности Мексики на своей официальной странице в Twitter, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство общественной безопасности и защиты граждан осуждает нападение, в результате которого 14 полицейских погибли в Мичоакане", - отмечается в сообщении. Подробностей не приводится.

По официальным данным, с января по август текущего года в Мексике от рук преступников погибли 23,7 тыс. человек, на 3,5% больше, чем в 2018 году. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября глава президента Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.

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