Семьи жертв крушения Boeing 737 в Эфиопии готовят иск к американским авиакомпаниям

18 октября 2019 01:02 (UTC+04:00)

Адвокаты, представляющие семьи погибших в результате крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии в марте текущего года, собираются подать в суд на две крупные американские авиакомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Адвокаты заявили агентству, что в ближайшие дни повестки в суд буду направлены двум крупнейшим американским авиаперевозчикам Southwest Airlines и American Airlines.

По данным агентства, юристы намерены запросить у авиакомпаний документацию, касающуюся системы улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), которая, как считается, стала главной причиной крушений самолетов модели 737 MAX в Эфиопии и в Яванском море. Кроме того, адвокаты хотят получить сведения о том, что компания Boeing сообщала своим клиентам в ответ на запросы, касающиеся обучения персонала, сертификации самолетов, а также обмена информацией между компанией и двумя американскими авиаперевозчиками после катастрофы в Яванском море в октябре 2018 года и до крушения самолета в Эфиопии в марте 2019 года.

American Airlines и Southwest Airlines до сих пор не прокомментировали намерение адвокатов.

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