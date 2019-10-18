Церемония открытия VII Всемирных военных игр пройдет в КНР

18 октября 2019 05:14 (UTC+04:00)

Церемония открытия VII Всемирных летних военных игр, которые станут рекордными по количеству участников, состоится в пятницу вечером в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданного в феврале 1948 года. К настоящему моменту общее число государств-членов организации достигло 135. Соревнования пройдут под девизом "укрепление дружбы и выстраивание мира". В течение 10 дней более 9300 спортсменов-военнослужащих из 109 стран мира будут состязаться в 27 видах спорта по 329 дисциплинам.

В программу соревнований вошли бадминтон, стрельба из лука, велоспорт, бокс, гольф, футбол, дзюдо, парашютный спорт, стрельба, плавание, триатлон, волейбол, настольный теннис, современное пятиборье, конный спорт, фехтование, ориентирование на местности, спортивная борьба, военно-авиационное пятиборье, военно-морское пятиборье, военное пятиборье и другие.

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