В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек

19 октября 2019 20:14 (UTC+04:00)

Правоохранители задержали 308 человек в ходе протестов в Чили, вызванных повышением цен на метро, ранены 156 полицейских, сообщает корпус карабинеров страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"308 человек задержаны, 156 полицейских ранены, из них пятеро тяжело, есть сообщения об 11 пострадавших среди гражданского населения. Кроме того, повреждены 49 полицейских машин и 41 станция метро", - отмечается в Twitter ведомства.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Самый высокий тариф, который предполагает пользование услугами метро с 7 и до 8.59 и с 18 и до 19.59 теперь стоит 830 песо, или 1,17 доллара.

Многие граждане стали собираться на различных станциях метро, перепрыгивать через турникеты, отказываясь платить. Подобные акции в большинстве носили мирный характер. Однако были и случаи вандализма, когда протестующие портили имущество и инфраструктуру станций.

Вместе с тем вечером в пятницу, сообщает телеканал 24 Horas, во многих районах Сантьяго были зафиксированы акции протеста, люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен. На некоторых станциях метро произошел пожар. Метро Сантьяго, которое в день перевозит 2,8 миллиона человек, закрыто до понедельника.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим чрезвычайной ситуации в провинциях Сантьяго и Чакабуко и пообещал собрать рабочую группу для обсуждения цен на билеты.

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