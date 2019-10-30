Манифестанты Эквадора уничтожили военную технику на сумму более $9 млн

30 октября 2019 06:08 (UTC+04:00)

Материальный ущерб, который нанесли протестующие национальным вооруженным силам Эквадора, превышает сумму в $9 млн. Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сделал во вторник во время встречи с представителями ВС эквадорский президент Ленин Морено.

"Стоимость уничтоженной военной техники превышает $9 млн", - заявил Морено, чьи слова приводит его пресс-служба в Twitter.

Глава государства также отметил, что за время манифестаций "80 солдат получили ранения".

1 октября Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации президент объявил в стране чрезвычайное положение.

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