Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи

3 ноября 2019 01:16 (UTC+04:00)

Американскую певицу и актрису Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме британского режиссера Ридли Скотта о модной династии Гуччи, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гага сыграет Патрицию Реджиани — бывшую жену креативного директора известного бренда Маурицио Гуччи, которая была осуждена за организацию его убийства в 1995 году. Однако в 2016 году одну из самых главных модниц Флоренции 80-х освободили за хорошее поведение.
Сценарий основан на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности".

Режиссер планирует приступить к съемкам после того, как закончит работу над фильмом "Последняя дуэль" с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях.
В 2018 году актриса снялась вместе с Брэдли Купером в драме "Звезда родилась".

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