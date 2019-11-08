Трамп внес в Сенат кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики

8 ноября 2019 04:33 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп внес в четверг в Сенат кандидатуру первого заместителя министра энергетики Дэна Бруйетта на пост главы ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Дэн Бруйетт назначается на должность министра энергетики. Рик Перри уходит в отставку", - говорится в тексте.

По данным СМИ, Перри покинет свою должность в начале декабря. Нынешний министр оказался втянут в скандал с июльским телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом официальные лица США отвергали взаимосвязь телефонного разговора с грядущей отставкой министра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти США пообещали выплатить до $10 млн за помощь в поимке двух главарей "Аль-Каиды"
Другие страны 04:02
Суд в США предписал Трампу выплатить $2 млн благотворительным организациям
США 03:06
Ученые провели первую генетическую "перепись" жителей Древнего Рима
Другие страны 02:14
В Финляндии заявили о важности приверженности США европейской безопасности
Другие страны 01:57
США договорились с КНР об отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения
Другие страны 01:33
В США предъявили обвинения мужчине, который плеснул кислотой в лицо выходцу из Перу
Другие страны 00:35
Лента новостей
Власти США пообещали выплатить до $10 млн за помощь в поимке двух главарей "Аль-Каиды"
Другие страны 04:02
Небольшой самолет рухнул на дом в Калифорнии
Другие страны 03:45
Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Другие страны 03:22
Суд в США предписал Трампу выплатить $2 млн благотворительным организациям
США 03:06
Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец
Другие страны 02:44
Курение электронных сигарет связали с риском заболеваний сердечно-сосудистой системы
Другие страны 02:44
Ученые провели первую генетическую "перепись" жителей Древнего Рима
Другие страны 02:14
В Финляндии заявили о важности приверженности США европейской безопасности
Другие страны 01:57
США договорились с КНР об отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения
Другие страны 01:33