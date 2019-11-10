В Токио пройдет перенесенный из-за тайфуна парад по случаю интронизации императора

Торжественный автомобильный парад по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито пройдет в воскресенье в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Парад, который возглавят император Нарухито и его супруга императрица Масако, должен был состояться еще 22 октября, когда в Японии прошла главная церемония по случаю вступления японского монарха на престол.

Однако мероприятие было решено перенести на 10 ноября из-за последствий тайфуна "Хагибис", который в прошлом месяце причинил большой ущерб стране и привел к гибели свыше 90 человек. Устраивать на этом фоне торжества на улицах Токио было признано неуместным.

В ходе парада высочайшая чета должна будет проехать по центру Токио в открытом лимузине по трассе длиной 4,6 км. Императора и императрицу будут приветствовать тысячи жителей столицы и иностранных туристов. Нарухито и Масако будут передвигаться на специальной версии седана премиального класса Toyota Century, выполненной в виде кабриолета. При этом база автомобиля и количество дверей осталось неизменным: его длина, как и у стандартной версии, составляет 5,34 м, ширина - почти 2 м. Салон авто отделан кожей кремового оттенка, а задний диван установлен на 4 см выше переднего, чтобы император и его супруга императрица Масако были лучше видны многочисленной публике, которая соберется вдоль маршрута поездки по городу.

Автомобиль окрашен в черный цвет, однако сразу в несколько слоев, что дало неповторимый зеркальный эффект. Чуть ниже передней решетки радиатора производитель разместил позолоченную хризантему - символ императорской династии Японии. Также на машину было установлено дополнительное оборудование, включая систему автоматического торможения и боковые подушки безопасности в задних сиденьях, поскольку применяемые в современном автомобилестроении шторки требуют наличия крыши и центральной стойки кузова. Стоимость кабриолета составляет около 80 млн иен ($750 тыс.).

На церемонии интронизации предыдущего императора Японии Акихито в 1990 году использовался кабриолет Rolls-Royce. Предполагалось, что его можно было бы задействовать и для Нарухито, однако автомобиль оказался в неудовлетворительном техническом состоянии, в том числе из-за отсутствия ряда запчастей, требующих замены, но уже не выпускающихся в силу возраста модели.

По маршруту следования автомобильного парада для зрителей, пришедших поприветствовать императорскую чету, будут действовать очень строгие правила. Так, в специальных зонах, предназначенных для наблюдения за парадом, мимо которых проедет автомобильная процессия во главе с императорской четой, будет запрещено использование селфи-палок и треног. Помимо этого, в зоне проведения парада запрещено употреблять алкоголь, курить и сажать детей на плечи для того, чтобы им было лучше видно процессию. Под категорическим запретом находится использование беспилотников. Токийская полиция, разработавшая свод правил, просит всех желающих воочию увидеть торжественный парад с пониманием отнестись к этим ограничениям.

В то же время вся процессия в прямом эфире будет транслироваться японским общественным телевидением, что позволит полюбоваться ей всем, кто не смог приехать в Токио.

Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года после того, как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день новый император получил символы своих полномочий - главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценную яшму.

Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

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