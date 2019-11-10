В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех

Пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс предупредила, что не справляется со стремительно распространяющимся огнем и не сможет оказать помощь всем, кто в ней нуждается, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Основываясь на последнем прогнозе, существует опасность возникновения серьёзной и экстремальной опасности возникновения пожаров. Ожидается, что (огонь) затронет территорию от границы штата Квинсленд до южного побережья, а также территорию региона Центрального Запада. На северном побережье и на севере Нового Южного Уэльса уже горят обширные пожары. Огонь не удастся сдержать вовремя", - говорится в тексте пресс-релиза пожарной службы.

Огонь продолжит распространяться при текущих условиях на юго-востоке Австралии и затронет такие густонаселенные города, как Сидней.

"Если вы в зоне риска, вы можете не получить помощь", - предупреждают пожарные, призывая жителей следить за новостями и позаботится о своей безопасности самостоятельно.

По данным СМИ, в результате лесных пожаров в Австралии погибли три человека.

Пожары разгорелись на прошлой неделе в австралийском штате Новый Южный Уэльс, огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе густонаселенное место обитания коал. По оценке организации Koala Conservation Australia, жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 коал, при этом общая численность этих животных составляет в заповеднике от 500 до 600.

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