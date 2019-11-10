Ученые обнаружили древнее поселение инков благодаря лазерным технологиям

Исследователи обнаружили высокогорное поселение в перуанских Андах, которое старше знаменитого Мачу-Пикчу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Исследователь National Geographic Альберт Лин и местные археологи использовали дроны и революционную лазерную технологию LiDAR, чтобы увидеть, что представляло собой это поселение инков. Оно находится в археологической зоне Wat’a на высоте 3,9 км, то есть на 1,5 километра выше Мачу-Пикчу.

"Здесь уже почти нет деревьев и растительности, вокруг — величественные горы, и отсюда открывается прекрасный вид на окрестные долины", — поделился Лин.

О существовании поселения было известно и раньше. Эту местность исследовали традиционными археологическими методами. Здесь были найдены могилы, места для проведения церемоний, жилища и высокая стена вокруг.

Однако с помощью новой технологии удалось увидеть гораздо больше деталей, составить 3D снимки местности и выявить все строения. В числе прочего ученые смогли удостовериться, что поселение построили именно инки и, возможно, племена, жившие до них, поскольку были обнаружены характерные для них следы круговых строений.

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