Жертвами циклона в Бангладеш стали 13 человек

По меньшей мере 13 человек стали жертвами циклона "Бульбуль", обрушившегося на побережье Бангладеш в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство информировало о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести в результате разгула стихии.

Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. "Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации", - сообщил агентству представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. По инициативе правительства около 2 млн жителей прибрежных районов были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Циклон повредил более 6 тыс. жилых домов.

Циклон "Бульбуль" обрушился на всю прибрежную часть страны и проследовал на запад, в направлении индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 28-33 м/с.

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