Жертвами циклона в Бангладеш стали 13 человек

10 ноября 2019 19:22 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек стали жертвами циклона "Бульбуль", обрушившегося на побережье Бангладеш в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство информировало о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести в результате разгула стихии.

Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. "Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации", - сообщил агентству представитель министерства по чрезвычайным ситуациям. По инициативе правительства около 2 млн жителей прибрежных районов были эвакуированы и размещены во временных убежищах. Циклон повредил более 6 тыс. жилых домов.

Циклон "Бульбуль" обрушился на всю прибрежную часть страны и проследовал на запад, в направлении индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 28-33 м/с.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завершился визит премьер-министра Бангладеш в Азербайджан
Политика 27 октября 11:30
В XVIII Саммите Движения неприсоединения примет участие и премьер-министр Бангладеш
Политика 25 октября 00:09
Бангладеш о ходе буровых работ SOCAR AQS в стране
Энергетика 24 октября 14:10
Минэнергетики Бангладеша о необходимости сотрудничества в секторе альтернативных источников энергии
Энергетика 24 октября 12:13
Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших
Другие страны 4 октября 04:10
Число жертв ДТП в Перу увеличилось до 23
Другие страны 2 октября 05:20
Лента новостей
Победители X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов - список
Культура 20:36
Президент Боливии заявил, что не покинет пост до завершения его срока
Другие страны 20:21
Грета Тунберг сообщила о публикации нового издания ее сборника
Другие страны 19:55
Иран готов поделиться опытом в атомной сфере со странами Персидского залива
Другие страны 19:07
В Танзании более 40 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Другие страны 19:05
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 10.11.2019
Политика 19:00
В Ракке семь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля
Другие страны 18:44
Власти Ирака пообещали реформы и исключили силовое решение кризиса в стране
Другие страны 18:26
Премьер-министр Северной Македонии назвал членство страны в ЕС безальтернативным вариантом
Другие страны 18:09