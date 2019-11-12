Трамп заявил, что США знают, где находится один из ближайших подручных главаря ИГ

12 ноября 2019 23:58 (UTC+04:00)

Вашингтон располагает информацией о том, где находится боевик, который являлся одним из ближайших подручных уничтоженного главаря террористической группировки "ИГИЛ" Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уничтожили ИГ, захватили многих боевиков. Нам нужно, чтобы такая ситуация сохранялась. Вот почему мы уничтожили их главаря - аль-Багдади", - сказал Трамп. "Мы также уничтожили второго боевика в иерархии ИГ после аль-Багдади", - добавил Трамп. "И мы следим за третьим. У третьего большие проблемы, поскольку мы также знаем, где он", - отметил президент США.

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