Рядом с Бали произошло сильное землетрясение

14 ноября 2019 16:53 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ индонезийского острова Бали. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 68 километрах к северо-западу от Денпасара – административного центра Бали. В этом городе проживают более 800 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

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