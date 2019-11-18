Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1", Квят финишировал 10-м

18 ноября 2019 06:08 (UTC+04:00)

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Бразилии, предпоследнего этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Второе место занял француз Пьер Гасли из Toro Rosso. Третьим стал ранее досрочно оформивший очередное чемпионство британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso стал десятым.

Тройка лидеров в личном зачете перед последним этапом (пройдет в Абу-Даби) выглядит следующим образом: 1Хэмилтон (396 очков), 2. Валттери Боттас, Mercedes (314), 3.Ферстаппен (260).

Квят – на 14-м месте, 35 очков.

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