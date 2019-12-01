В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков

Правительство мексиканского штата Коауила сообщило о ликвидации пяти человек в ходе перестрелки с предполагаемыми участниками Северо-Восточного наркокартеля, которые атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пять вооруженных граждан были убиты после того, как предполагаемые члены Северо-Восточного картеля прибыли в муниципалитет Вилья Уньон, где они расстреляли здание муниципальной администрации, а также полицейский участок", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на сообщение прокуратуры штата Коауила.

По заявлениям свидетелей, преступники прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.

В результате совместной операции сил полиции, прокуратуры и армии была уничтожена часть бронированных автомобилей, из которых преступники вели огонь. На снимках в местных СМИ демонстрируются крупнокалиберные боеприпасы, изъятые в ходе операции.

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