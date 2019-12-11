У берегов Крита произошло землетрясение

Землетрясение произошло во вторник у берегов греческого острова Крит. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду сейсмособытия в 5,4, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в морской акватории в 28 км к востоку от местечка Палаикастрон на Крите, население которого составляет 1,1 тыс. человек. Очаг подземного толчка залегал на глубине 80 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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