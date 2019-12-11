У берегов Крита произошло землетрясение

11 декабря 2019 03:41 (UTC+04:00)

Землетрясение произошло во вторник у берегов греческого острова Крит. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду сейсмособытия в 5,4, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в морской акватории в 28 км к востоку от местечка Палаикастрон на Крите, население которого составляет 1,1 тыс. человек. Очаг подземного толчка залегал на глубине 80 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Турции
Турция 00:56
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии
Другие страны 10 декабря 22:18
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Курильских островов
Россия 5 декабря 08:21
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 130 км от Пекина
Китай 5 декабря 05:20
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
Другие страны 5 декабря 01:56
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски
США 2 декабря 09:50
Лента новостей
Клубный чемпионат мира по футболу стартует в Катаре
Спорт 04:05
"Боруссия", "Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт 03:19
В результате стрельбы в Джерси-Сити погибли четыре человека
США 02:55
Трамп призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР
США 02:29
Мексика, Канада и США подписали протокол о внесении изменений в новый торговый договор
США 02:07
США запретили полеты 175 саудовским студентам, изучающим авиацию
США 01:48
В Вашингтоне прошла встреча Трампа с Лавровым
США 01:21
Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в российском аэропорту
Россия 01:03
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Турции
Турция 00:56