Четверо водителей такси-агрегатора убиты в Бразилии

14 декабря 2019 06:44 (UTC+04:00)

Тела четырех человек обнаружены в пятницу на окраине Салвадора (штат Баия на северо-востоке страны). Все они были водителями сервиса такси-агрегатора 99. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Globo.

На телах жертв, упакованных в мусорные мешки, имеются следы пыток. Как уточняется, пятому водителю, прибывшему на вызов в тот же район удалось вырваться из рук злоумышленников и сообщить о произошедшем в полицию. Правоохранители пока не владеют информацией об авторах преступления и его мотивах.

В память о погибших коллегах, а также обращая внимания на проблемы общественной безопасности, водители мобильных сервисов заказа такси выехали в пятницу вечером на центральные улицы города, устроив автопроцессию с требованием наказать виновных. По словам одного из руководителей профсоюза работников агрегаторов такси Рикарду Карвалью, инцидент свидетельствует о вопиющих проблемах безопасности в регионе. "Я сам пять раз становился жертвой нападения", - сказал он в интервью телеканалу.

Сервисы 99 и Uber в своих заявлениях выразили соболезнования семьям жертв, осудили проявления жестокости и сообщили о готовности сотрудничать со следствием.

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