Сторонники Гуаидо заявили, что он остается спикером парламента

Депутаты — соратники Хуана Гуаидо собрались в редакции одной из местных газет и постановили, что он остается на посту спикера венесуэльского парламента на следующий срок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны.

"Несмотря на разногласия и угрозы, единство и национальные интересы победили", — говорится в сообщении национальной ассамблеи в Twitter, где на графике спикером на следующий период указан Гуаидо.

Гуаидо в начале 2019 года объявил себя временным президентом Венесуэлы на основании того, что он спикер парламента.

Провластные депутаты и оппозиционеры, ранее проголосовавшие за Парру, в заседании в газете не участвовали.

Выборы спикера национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.

В свою очередь, представитель пресс-службы Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано заявил, что ЕС по-прежнему считает Гуаидо председателем венесуэльской национальной ассамблеи "до того момента, как надлежащие условия для голосования будут обеспечены".

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США.

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