В Индии начались студенческие протесты

6 января 2020 06:49 (UTC+04:00)

Массовые студенческие выступления протеста начались в ночь на понедельник в различных городах Индии после того, как неизвестные в масках устроили в воскресенье погром в Университете им. Джавахарлала Неру в Нью-Дели, в результате которого пострадали более 40 человек. Как сообщает телеканал NDTV, протесты отмечены в Мумбаи, Алигархе, Пуне, Калькутте, Хайдарабаде.

Студенты организуют демонстрации, требуя немедленно наказать виновных в нападении. В Нью-Дели несколько сотен человек собрались на акцию у штаб-квартиры городской полиции, обвиняя стражей порядка в "бездействии и попустительстве погромщикам".

Вечером в воскресенье толпа из 50-70 неизвестных лиц в масках напала на кампус одного из ведущих вузов Нью-Дели - Университета им. Джавахарлала Неру. Преступники громили автомобили, били стекла, избивали студентов и преподавателей. По последним данным, пострадали порядка 30 студентов и 12 преподавателей и профессоров.

По информации ряда СМИ, в числе пострадавших много студентов, принадлежащих к левым движениям. Этот университет известен тем, что в его стенах популярны левые настроения. Студенты подвергшегося нападению вуза предполагают, что погром могли учинить члены правых молодежных организаций. В частности, подозревается студенческая организация правого толка "Акхил бхаратия видьяртхи паришад". Официального подтверждения эти обвинения пока не получили.

Этот погром произошел на фоне продолжающегося уже около двух месяцев противостояния между студентами и администрацией университета по поводу резкого повышения платы за общежитие, которое вызвало недовольство учащихся и ряда преподавателей. Студенты говорят, что это решение увеличило их ежемесячные расходы в три раза и что многие учащиеся из небогатых семей не смогут продолжить учебу. Левые студенческие объединения призвали вообще отказаться от платы за проживание. В последние дни в кампусе, по данным СМИ, произошли столкновения между сторонниками и противниками этого решения администрации.

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