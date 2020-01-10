Премьер Канады заявил, что самолет в Иране мог быть сбит

10 января 2020 02:27 (UTC+04:00)

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.

"В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента... Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - заявил канадский премьер на пресс-конференции. Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.

В то же время Трюдо призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Среди пассажиров числились 63 гражданина Канады.

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