Избранный президент Гватемалы сообщил о готовящемся на него покушении

Избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сообщил, что правоохранительные органы страны узнали о планах покушения на его жизнь. Соответствующее заявление политик сделал в понедельник на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Джамматтеи, покушение планировалось организовать в день его вступления в должность главы государства - 14 января. "Было зафиксировано несколько телефонных звонков <...> с территории тюрьмы, во время которых <...> мишенью на завтра была назначена моя голова", - сказал Джамматтеи. Видеозапись его выступления опубликована в Twitter.

Как сообщил избранный президент Гватемалы, в связи с выясненной информацией во время церемонии инаугурации будут приняты усиленные меры безопасности. Кроме того, он пообещал, что укрепление общественной безопасности станет одним из его приоритетов на высшем государственном посту. "В первые дни [работы] нашего правительства будут приняты меры, которые позволят нам восстановить доверие к силам правопорядка. Мы будем преследовать преступников любого толка ради того, чтобы жить в мире и развиваться", - сказал Джамматтеи.

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