Два человека стали жертвами атаки террориста-смертника в Сомали

18 января 2020 18:33 (UTC+04:00)

Два человека погибли и более 20 получили ранения в результате подрыва в субботу начиненного взрывчаткой автомобиля террористом-смертником в городе Афгойе в 25 километрах к северо-западу от столицы Сомали Могадишо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

Оно цитирует при этом министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу, согласно которому ранения получили четверо турецких граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Целью боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" были турецкие строители, заявил в свою очередь представитель сомалийской полиции полковник Абди Абдуллахи. Машина была подорвана рядом с местом, где обедали турецкие специалисты и местные полицейские. Турецкие рабочие сейчас занимаются строительством скоростной дороги между Могадишо и Афгойе.

Турецкие специалисты не первый раз становятся объектом атаки "Аш-Шабаб". Боевики из этой группировки провели 28 декабря в Могадишо подрыв начиненного взрывчаткой грузовика, погибли более 80 человек, включая двух граждан Турции.

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