Режим ЧС объявлен в столице Парагвая из-за распространения лихорадки денге

30 января 2020 03:27 (UTC+04:00)

Муниципальный совет столицы Парагвая Асунсьона объявил режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением лихорадки денге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что мера будет действовать в течение 90 дней и включать, в частности, фумигацию помещений. "Мы хотим уменьшить число случаев заражения этой болезнью в феврале, поскольку именно в этот месяц эпидемия должна достигнуть своего пика", - приводит издание слова председателя муниципального совета столицы Умберто Бласко. О точном числе заразившихся на данный момент не сообщается.

На прошлой неделе врачи подтвердили наличие у президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса лихорадки денге. Из-за симптомов инфекции Абдо Бенитес был вынужден прервать участие в запланированных мероприятиях. Позже министр здравоохранения республики Хулио Массолени заявил, что глава государства чувствует себя хорошо, у него "уже нет симптомов болезни".

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов

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