Суд в Венесуэле счел незаконными планы Гуайдо по реструктуризации телеканала Telesur

Верховный суд Венесуэлы признал недействительным создание представителями оппозиции комиссии по вопросам реструктуризации подконтрольного властям Боливарианской Республики телеканала Telesur, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конституционная палата Верховного суда считает абсолютно ничтожным "Указ о создании комиссии по реорганизации C.A. Telesur Venezuela и ее дочерних компаний" из-за его неконституционности и заявляет об отсутствии правового действия [этого документа]", - указывается в тексте.

В середине января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники намерены запустить трансляцию собственного телесигнала в эфире Telesur. Представители оппозиции создали комиссию по реструктуризации его работы, которая должна координировать "начало процесса замены нынешнего телесигнала новым содержанием, отвечающим принципам плюрализма и демократии, которое можно будет транслировать и принимать в Венесуэле и за ее пределами".

Нынешняя программа Telesur не устраивает оппозиционеров, поскольку, по их утверждению, "используется для дестабилизации региона, поддержки террористических групп, покушения на демократию, распространения лжи о Венесуэле и защиты диктатуры [президента Николаса] Мадуро".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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