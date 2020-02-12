При освещении прибытия Гуайдо в Венесуэлу пострадали несколько журналистов

Ряд сотрудников негосударственных СМИ Венесуэлы, освещавших во вторник прибытие в аэропорт Каракаса лидера оппозиции Хуана Гуайдо, пострадали от действий агрессивно настроенных граждан. Об этом сообщил в своем Twitter Национальный профсоюз работников печати Боливарианской Республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет как минимум о восьми журналистах, получивших травмы и лишившихся имущества. Ответственность за нападения организация возложила на сторонников президента Николаса Мадуро.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в начале 2019 года запретил покидать страну, 19 января прибыл в столицу Колумбии на встречу по борьбе с терроризмом. Затем он посетил несколько стран Европы, Канаду и США, после чего вернулся на родину. Выступая перед своими сторонниками, он пообещал, что в скором времени давление на администрацию Мадуро усилится.