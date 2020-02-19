Прошедшие карантин пассажиры лайнера Diamond Princess начали сходить на берег

Первая группа пассажиров лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала в среду сходить на берег в портовом городе Иокогама, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса.

В целом в первой группе преобладают пожилые люди. Для транспортировки спускающихся на берег выделены 16 автобусов, которые оплачивает компания - оператор круизного лайнера. Она же берет на себя прочие расходы по пребыванию пассажиров на берегу. Японские власти разместили в порту Иокогамы журналистов на значительном расстоянии от лайнера. Какие-либо контакты с пассажирами в момент схода на берег полностью исключены.

В службе безопасности порта Иокогама отметили, что режим карантина на лайнере продолжает действовать, он продлится до полной высадки всех пассажиров и членов экипажа на берег. "Карантин сейчас продолжается. Он продлится до тех пор, пока судно не покинут все пассажиры и экипаж", - отметил собеседник агентства.