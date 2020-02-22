Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР

Распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится все меньше. Об этом заявил в субботу на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. Эту новость можно приветствовать, но ее следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать прогнозы по поводу этой вспышки", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус. "Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи", - сказал он, пояснив, что речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

"Растущее число свидетельств передачи вне Китая говорит о том, что окно возможностей, которым мы располагаем для сдерживания этого вируса, сужается", - заключил гендиректор.

Согласно сведениям, которые привел глава ВОЗ, за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев заболевания. Умерли восемь человек.