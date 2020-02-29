В Южной Корее от коронавируса погиб еще один человек

Южная Корея с утра субботы зарегистрировала 219 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3150, скончался 17-й заболевший. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

По данным KCDC на 16.00 из числа новых случаев 181 обнаружен в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи - из разных районов по всей стране. Скончались всего 17 человек, выздоровели еще два человека, но из-за "повторного заражения" одной пациентки число выписанных составляет 28 человек. Анализы еще 35 тысяч 182 человек в работе. 17-м погибшим стал мужчина 1943 года рождения.

Таким образом, с 16.00 прошлого дня общее количество зараженных выросло всего на 813 человек, что является рекордным значением за сутки. Уже 1557 случаев заражения связывают с сектой Синчхончжи.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 77, в Тэгу - 2236 человек, из них не менее 1356 связаны с Синчхончжи. 488 человек заразились в провинции Кёнсан-Пукто, 82 - в провинции Кёнгидо, в Пусане - 80 случаев. Южная Корея проверила на коронавирус уже более 90 тысяч человек. Кроме того, власти опросили уже более 171 тысячи прихожан секты Синчхончжи на предмет наличия симптомов коронавируса. Они обнаружены почти у 2% - 3381 человека.

Как сообщил на брифинге замглавы KCDC Квон Чжун Ук, у всех погибших, большинство из которых – мужчины, имелось какое-то хроническое заболевание, более половины жертв – люди старше 60 лет. Он попросил медучреждения во всех регионах при анализах на вирус в первую очередь проверять людей старше 65 лет или тех, кто серьезно болен, например, раком.

Агентство Рёнхап сообщило со ссылкой на дочь 14-й погибшей, что 69-летняя жительница Тэгу, не смогла вовремя пройти анализ на коронавирус в общественном центре здравоохранения или специальном медпункте, поскольку не ездила в Китай и не являлась последовательницей секты Синчхончжи. В Тэгу, где среди верующих секты началась массовая вспышка коронавируса, именно эти категории граждан сейчас проверяют в первую очередь.

Женщину несколько раз отправили домой, посоветовав просто выпить обезболивающее или жаропонижающее. Так как у нее не наблюдалось высокой температуры, врачи предположили, что это не коронавирус, и посоветовали ждать результатов анализа в порядке очереди - три-четыре дня. Спустя три дня у женщины поднялся жар, но ее все-равно отослали провериться в платной клинике, где врачи обнаружили пневмонию. 28 февраля она скончалась, коронавирус был диагностирован уже после ее смерти.