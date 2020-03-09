КНДР провела пуск трех ракет

Северная Корея провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Рёнхап.

Ранее агентство со ссылкой на южнокорейских военных информировало о пуске "по меньшей мере одного неопознанного снаряда".

"Сегодня Северная Корея из района города Сондок в провинции Хамгён-Намдо произвела пуск трёх неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Наши военные соблюдают готовность на случай последующих пусков и наблюдают на регионом", - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.