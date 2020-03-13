В Таиланде сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом

В Таиланде зарегистрированы еще пять случаев заражения коронавирусом COVID-19, все они связаны с использованием общей посуды при приеме пищи и напитков. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения страны Сукхум Канчанапхимай.

"Еще пять человек в Таиланде пополнили списки подтвержденных анализами инфицированных пациентов, теперь их 75 с начала вспышки", - сказал он журналистам.

"Все пятеро заразились через общую посуду, так как пили алкогольные напитки из одного общего стакана. Двое новых пациентов - из той же группы из 15 человек, которые ужинали со своим другом из Гонконга. Вчера мы объявляли о том, что 11 человек из этой группы дали положительный анализ на коронавирус. Сегодня к ним добавились еще два их товарища, находившиеся до этого в строгом больничном карантине", - пояснил постсекретарь.

В четверг Канчанапхимай сообщил о группе друзей из 15 человек, которые были на ужине 25 февраля с другом, гражданином КНР, прибывшим в Таиланд из Гонконга 21 февраля. На ужине и на последовавшей вечеринке участники встречи несколько раз пили алкогольные напитки из одного стакана, пущенного по кругу, и курили по очереди одну сигарету.

"Еще трое новых пациентов – это женщина, вернувшаяся из поездки в Южную Корею, и двое ее друзей. Они втроем провели несколько часов в ночном клубе и пользовались общей посудой при употреблении спиртных напитков", - рассказал он.

Все новые пациенты – граждане Таиланда, уточнил Канчанапхимай.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.