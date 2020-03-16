В ЮАР объявили национальный режим бедствия из-за коронавируса

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил общенациональный режим бедствия в стране на фоне распространения нового типа коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас мы объявили национальный режим бедствия в соответствии с актом о преодолении бедствий. Это позволит нам получить комплексный и скоординированный механизм преодоления бедствий, который будет сосредоточен на предотвращении и уменьшении вспышки этого вируса", - говорится в сообщении на сайте президента.

Президент ЮАР также объявил о запрете на въезд для иностранных граждан из стран с высоким числом зараженных коронавирусом, таких как Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Германия, США, Великобритания и Китай, с 18 марта. Гражданам ЮАР рекомендуется воздержаться от любых поездок в эти страны.

"Мы отказываем в визах приезжающим из этих стран с сегодняшнего дня, ранее выданные визы настоящим аннулируются", - указано в сообщении.

Сирил Рамафоса сообщил, что на данный момент в стране зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом. Случаи с летальным исходом не зафиксированы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.