В Коста-Рике зафиксировали первую смерть заразившегося коронавирусом

Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Коста-Рике. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в среду министерство здравоохранения страны.

По его данным, умерший - 87-летний мужчина, его гражданство не уточняется.

К настоящему времени врачи выявили 69 случаев заражения новым коронавирусом на территории республики.